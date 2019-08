Того викенду и Фестивал „Гомин Лемковщини”

ЗИМНА ВОДА (УКРАЇНА) – Пияти Фестивал Лемкох/Русинох „Гомин Лемковщини” будзе отримани того викенду, 31. авґуста и 1. септембра, у месце Зимна Вода при Львове, у України.

На Фестивалу наступя члени КУД „Калина” дзе буду презентовац часц свойого репертоару, а як солиста наступи Петро Закамарок, дириґент хору и предсидатель Дружтва. З тей нагоди з нїма одпутовал и дует Славко Микитишин и Филип Пронек зоз Кули, хтори одшпиваю вецей лемковски и українски писнї. З оглядом же ше на фестивалу презентує и гумор, з тоту причину зоз ансамблом до України одпутовала и Лїля Колбас зоз Дюрдьова, як и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї на чолє зоз предсидательом Боґданом Виславскийом.

Фестивал орґанизує Всеукраїнске дружтво „Лемковщина” з Львова, вєдно з Львовску обласну орґанизацию. Обчекує ше же на истим Фестивалу буду присутни велї представителє державней и духовней власци, як и велї госци зоз иножемства и вецей тиячи нащивительох.

Того викенду и члени КУД „Жатва” зоз Коцура госцую на Медзинародним фолклорним фестивалу „Орнаменти – фест”, тиж нєдалєко од Львова, дзекуюци поволанком хтори достал Союз Руснацох Українцох Сербиї од своїх иножемних партнерох.

