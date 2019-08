На нєдзелю Часни шестри Василия Велького означа ювилей иснованя

ШИД – На нєдзелю, 1. септрембра, у церкви Преображеня Господнього на 10 годзин почнє Архиєрейска Служба Божа хтору будзе предводзиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар и з хтору почнє означованє ювилея Часних шестрох Василия Велького (ЧСВВ) хтори означую 100 роки иснованя.

У Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе Часни шестри Василиянки мали свой манастир хтори исновал у Шидзе 82 роки, од 1920. року, а шестри дали вельке доприношєне духовному животу и церкви у Шидзе.

На Архиєрейскей Служби Боей буду и паноцове зоз наших других парохийох и часни шестри, як и вирни и госци, а после богослуженя будзе отворена вистава фотоґрафийох и документох о 100 рочнїци иснованя шестрох.

На концу, на грекокатолїцким теметове дзе поховани часни шестри хтори пребували у манастире у Шидзе, будзе служена панахида.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)