Утвердзени предлог вименки и дополнєня Плана детального реґулованя Шиду

ШИД – Општинска рада (ОР) на вчерайшей схадзки утвердзела предлог Одлуки о вименкох и дополнєню Плана детальней реґулациї Шиду, а пре оможлївйованє же би у блоку 63 при Основней школи „Бранко Радичевич“ почала вибудов новей дзецинскей заградки хтору би мало финансовац Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою.

На схадзки прилапени и предлог Одлуки о утвердзованю нових местох за ставанє автобусох, а єдна з одлукох и предлог же би квартельно-дїловни будинок у вибудови, у власносци Општини, на углє улїцох Святого Сави и Матиї Ґубца, бул предати.

Утвердзени и предлог о вименки и дополнєня одлуки о Општинскей управи пре пременку компетентносци одредзених орґанизацийних часцох Општинскей управи.

ОР розпатрела и квартални звит о дїлованю ЯП „Завод за урбанизем”, а зоз заключеньом принєшена и одлука о транспорту школярох, як и о финансованю превозу школярох миґрантох.

О одлукох после схадзки новинарох обвисцел Ромко Папуґа, заменїк секретара СО Шид, и додал же на пондзелок будзе отримана схадзка Скупштини општини Шид по швидким поступку, хтора би мала потвердзиц одлуки Општинскей ради.

