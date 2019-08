Делеґация зоз Кострома нащивела Вербас

ВЕРБАС – Стреду, 28. авґуста, делеґация зоз Кострома зоз Русиї нащивела општину Вербас. Вецейчлена делеґация зоз городу з котрим Вербас ма подписани Меморандум о братименю обишла Городски музей Културного центру, Центер за физкултуру ,,Драґо Йовович”, а бул орґанизовани и приєм при предсидательови Општини Вербас Миланови Ґлушцови. Як сообщене после стретнуца, бешедовало ше о можлївосцох глїбшого сотруднїцтва медзи побратименима городами.

– Сотруднїцтво у обласци култури уж моцне и богате, а согласни зме же єст простору же бизме сотрудзовали и у обласци туризму. Нашо руски приятелє видзели рижни потенцияли хтори ма Вербас, а хтори би могли буц интересантни гражданом Кострома и рускей обласци зоз котрей приходза. Медзи нїма було и представительох образовней системи того городу, а бешедовали зме и о можлївим викроку у тей обласци, прето же за тото обидва страни заинтересовани – гварел предсидатель Ґлушац.

У русийскей делеґациї було представительох администрациї городу Кострома, културних роботнїкох, професорох з Универзитету, новинарох, представительох державних орґанох и установох.

