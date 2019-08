И у керестурскей Школи на пондзелок перши наставни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 2. септембра, нови школски 2019/20. рок почина и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, а приєм школярох перших класох на 8 годзин.

Директорка Школи у новим будинку на 8 годзин привита перше штредньошколцох першей класи Ґимназиї и туристично-готелиєрского напряму, а такой потим и малих першокласнїкох основней школи за хторих настава будзе орґанизована у будинку Замок.

На пондзелок будзе и перши наставни дзень, у предполадньовей змени од 8 годзин за штредньошколцох и школярох нїзших класох основней школи, а у пополадньовей змени од 14 годзин за висши класи.

