Тирва 3. Медзинародни турнир у фодбалу у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Треци по шоре, Медзинародни турнир у фодбалу почал того викенду у Дюрдьове на фодбалским терену ФК „Бачка“ и будзе тирвац по нєдзелю, 1. авґуст, на котрим ше стретню прейґ 40 екипи зоз рижних местох зоз Сербиї.

На турниру ше змагаю дзеци возросту од 7 по 13 роки котри активно тренираю фодбал. Орґанизатор того турниру ФК „Бачка“, котри ше потрудзел дзецом обезпечиц сендвичи, овоци, води, а насампредз, добре друженє.

Тогорочни турнир достал мено по бувшому секретарови клуба Марийови Тртичови, котри ше траґично упокоєл прешлого року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)