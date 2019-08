У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Културней манифестациї „Миклошевци 2019”, а з польопривреди будзе слова о продукциї кромольох, и як було на 57. Медзинародним польопривредним сайму у Словениї. Попри тим, годно чуц и думаня собешеднїкох – чи ше нєшка виплаци рихтац жимнїцу.

У ТВ Маґазину будзе емитовани и прилог о тим на хтори способ ше годно зогрива наиходзацей сезони.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

