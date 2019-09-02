Нєшка перши наставни дзень у школским 2019/20. року

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини–национални заєднїци Михаль Нїлаш,у складзе зоз законом, принєсол правилнїки о школским календаре за основни и штреднї школи зоз шедзиском на териториї АП Войводини за школски 2019/20. рок.

Школски рок у шицких школох почина нєшка, а перше полрочє будзе тирвац по пондзелок, 23. децембра. Друге полрочє почнє на стреду, 15. януара 2020. року.

Школяре буду мац, окрем жимского, и ярнї розпуст, од 10. по 20. април.

Школски 2019/20. рок за школярох осмих класох будзе закончени 2. юния. Вони буду мац пробни Закончуюци испит 27. и 28. марца, а Закончуюци испит 17., 18. и 19. юния. За школярох од першей по седму класу основней школи настава ше закончи 16. юния 2020. року.

Штредньошколцом, котри того школского року закончую штварту класу ґимназийох, школски рок готови 22. мая, школяром тророчних и штиророчних фахових школох 29. мая, а гевтим другим штредньошколцом 19. юния.

Покраїнски секретар Михаль Нїлаш у своєй винчованки з нагоди початка нового школского року, шицким школярох, алє и наставному кадру, поручел:

– Верим же шицки спокуси и препреченя и того року буду успишно звладани зоз сердечну помоцу учительох, наставнїкох и родичох. Наш секретарият зроби шицко же би бул ваш партнер и же би вас потримал на вашей драги успишного образованя. Щешлїви початок!

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