Искра зазначела прешвечлїву побиду

МИКЛОШЕВЦИ – У рамикох Културней манифестациї „Миклошевци 2019”, а у орґанизациї 28. Спортских бавискох „Яша Баков” у Миклошевцох, у турниру у малим фодбалу „3 на 3”, а прешвечлїву побиду зазначел ФК „Искра”.

Турнир отримани 31. авґуста на терену ФК „Русин” у Миклошевцох. На турнире участвовали пейц екипи – Петровци зоз Петровцох (Република Горватска), ФК „Искра” зоз Коцура, Руски културни центер зоз Нового Саду и домашнї Миклошевци зоз двома екипами.

Стретнуца бавени по системи „кажде зоз каждим”, а тирвали два раз по седем минути.

З тей нагоди найлєпша на терену була екипа коцурскей Искри, друге место освоєли фодбалере РКЦ зоз Нового Саду, треце место завжала екипа домашнїх „Миклошевци 1”, штварти Петровци зоз Петровцох и пияте место освоєла екипа „Миклошевци 2”.

По отриманих турнирских стретнуцох, отримане и змаганє у виводзеню пеналох у хторих найпрецизнєйши бул Боґдан Сталевич зоз екипи Искри, други бул Матей Хома зоз екипи „Миклошевци 1” и треце место освоєл Иван Папуґа зоз екипи РКЦ.

