Почало означованє 100-рочнїци иснованя часних шестрох Василиянкох

ШИД – Зоз Архиєрейску Службу Божу у церкви Преображеня Господнього, хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, вчера почало означованє ювилея – 100-рочнїци иснованє часних шестрох Василиянкох (ЧСВВ).

У Служби сослежели и паноцове з других наших парохийох, а у казанї преосвящени владика визначел доприношенє часних шестрох Васииянкох нє лєм парохиї у Шидзе, алє и вообще, на простору бувшей Югославиї.

Главна провинциялна шестра Дария кратко представела дїялносц часних шестрох хтори пришли до Лєтнєй владическей резиденциї до Шиду 1920. року дзекуюци тедишньому владикови Дионизийови Нярадийови и у Шидзе пребували по 2002. рок. Нєшка исную у вецей манастирох у Републики Горватскей и Босни и Герцеґовини.

На Служби Божей преосвящени владика пошвецел икону Пресвятей Богородици хтору часни шестри подаровали парохиї у Шидзе.

После Богослуженя у пиньвици Лєтнєй владическей резиденциї отворена вистава фотоґрафийох о богатей активносци часни шестрох у манастире у Шидзе и других местох, а на видео биме представена їх длугорочна дїялносц.

На грекокатолїцким теметове, дзе поховани 11 часни шестри, преосвящени владика кир Георгий Джуджар, вєдно з другима паноцами, служел Панахиду за упокоєни часни шестри.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)