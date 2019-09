Того школского року осмеро школяре у руским оддзелєню

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове, пияток 30. авґуста, отримани приєм першокласнїкох у школским дворе, медзи хторима и осмеро школяре у руским оддзелєню.

Шицких присутних привитала директорка школи Вукица Петрович, а першокласнїком пожадала успишни початок школованя. Потим, дзеци и родичох привитал и предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич котри тиж дзецом пожадал успишни и щешлїви одход до першей класи и обвисцел шицких присутних же того року Општина Жабель першокласнїком обезпечела безплатни учебнїки.

Дзеци мали нагоду уживац у програми котру пририхтали ґлумци зоз општини Жабель, як и вредни школяре 2. класи котри ше представели зоз писню, рецитацию, танцом, а потим, кажда од трох учителькох, пречитала мена своїх будущих школярох.

До першей класи того року уписани вкупно 58-еро дзеци, а окреме значне же того року уписани осмеро школяре до руского оддзелєня котрих през штири роки будзе водзиц и учиц учителька Єлена Кухарова.

