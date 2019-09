Капущанїки замерковани у Баймоку

РУСКИ КЕРЕСТУР/БАЙМОК – Капущанїки Любици Нярадийовей, котри на „Дньох бунєвацкей културиˮ всоботу 31. авґуста на Етно-фестивалу бунєвацких националних єдлох представели руску кухню, у моцней конкурецниї завжали друге место и припознанє.

Руснацох представяли Желько Ковач спред Националного совиту, Любица Няради спред Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ, котра була облєчена до святочного народного облєчива и Славка Варґа спред Здруженя женох „Байкаˮ, облєчена до роботного, каждодньового облєчива.

Штанд котри представял нашу националну кухню бул наисце замерковани. Окрем з капущанїками, прикрашени бул зоз мелку паприґу Миколи Виная поскладну до пасарайтова, билу и червену швижу паприґу у кошарох и зоз сувенирами Здруженя женох „Байкаˮ .

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)