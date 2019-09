КУД „Жатва” наступало у Львовскей националней филгармониї

ЛЬВОВ/УКРАЇНА – Члени КУД „Жатва” зоз Коцура участвовали на Медзинародним фолклорним фестивалу „Орнаменти Фест” у Львове у України. Фестивал тирвал од 28. по 31. авґуст, „Жатва” ше представела 30. авґуста, а ютредзень наступала и на Ґала концерту у Львовскей националней филгармониї.

Учашнїки културно-музичней програми на „Орнаменти Фесту”, окрем зоз Сербиї, були и фолклорни ґрупи зоз Польскей, Молдавиї, Словацкей, Индиї и України.

Коцурцох у Львове дочекала Лилия Плахтий, орґанизаторка фестивала, а зоз порихтану програму КУД „Жатва” ше представела пияток, 30. авґуста, у Львовскей палати уметносцох, кед наступел фолклорни ансамбл, женска жридлова шпивацка ґрупа старша, младша мишана шпивацка ґрупа и соло шпиваче.

Ютредзень, 31. авґуста, на Ґала концерту Прейґранїчного фолклорного фестивалу „Орнаменти Фест”, у Львовскей националней филгармониї, бул други успишни и з вельким аплаузом потримани наступ „Жатви”, на хторим Дарина Михняк одшпивала шпиванку „Ой, у вишнєвому саду”, а Марко Буила ю провадзел на гушлї и фолклорни ансамбл одтанцовал хореоґрафию „Пратки”, хтору порихтал Михаїл Римар.

Попри густого розпорядку, и двох успишних наступох за два днї, Коцурци зоз кратку екскурзию по Львове, з помоцу волонтерки Катарини Дворянски и новинарки Галини Фесюк, з тей нагоди нащивели Личакивски теметов, хтори нєшка историйни и културни памятнїк, а дзе поховани др Гавриїл Костельник, Володимир Гнатюк, Иван Франко, а обишли и познату найвекшу Грекокатолїцку катедралу святого Юря.

Драгу на Фестивал и пребуванє у Львове финансовали сами члени КУД „Жатва” з потримовку родичох.

