Перши наставни дзень и у коцурскей Основней школи

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 2. септембра, зоз першим бренчком ознова пошедали до школских лавкох. Директорка школи Славица Байор на уходзе привитала шицких школярох, як и першокласнїкох, и пожадала им вельо успиху у тим школским року.

До першей класи того року почали ходзиц 39-еро школяре, а наставу на руским язику буду слухац шесцеро першокласнїки котрих будзе водзиц учителька Славица Чельовски. Други два оддзелєня котри провадза наставу на сербским язику буду водзиц учитель Данил Мученски и учителька Виолета Рашета.

Опрез Школи, школска патрола контроловала транспорт и спозорйовала шицких вожачох же би примерковали на школярох и спомалшели.

Факултативне виучованє руского язика зоз елементами националней култури заступене у коцурскей школи, та того школского року єст єдна ґрупа школярох и у висших класох котру водзи наставнїца Снежана Шанта. Други два ґрупи у нїзших класох и їх водза учительки Єлена Русковски и Єлена Буила.

