У Заводзе схадзка Вивершного одбору

НОВИ САД – Нєшка на 11 годзин у просторийох Заводу за културу войводняских Руснацох у Новим Садзе будзе отримана схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту Руснацох.

На схадзки буду преовладовац точки по котрих ше вимага думанє Националного совиту о вецей предлогох ришеньох з обласци образованя, култури, информованя и службеного хаснованя язика и писма.

Попри тим, на дньовим шоре и точка о розпатраню моделох финансийного надополнєня школяром, приношенє одлуки о виборе ревизиї за 2019. рок и участвованє у проєкту Мисиї ОЕБС у Сербиї.

