На пондзелок преслава 100-рочнїци РНПД у Новим Садзе

НОВИ САД – Шветочне означованє 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва (РНПД) у Новим Садзе будзе отримане на пондзелок, 9. септембра у будинку Соколского дому (Едьшеґ) хтори ше находзи у улїци Антона Чехова 4.

Орґанизатор шветочносци Завод за културу войводянских Руснацох, а програма обдумана так же би ше рускей и ширшей явносци визначело позарядове значенє РНПД у националним и културним формованю и розвою бачванско-сримских Руснацох.

У рамикох програми будзе отримана трибина о рижних аспектох з историї и роботи РНПД, дзе участвовац буду проф. др Янко Рамач, проф. др Дюра Гарди и публицисти и новинаре Дюра Латяк и Михал Рамач, хтори будзе и модератор. У Едьшеґу будзе поставена и вистава ориґиналних архивских документох и репродукцийох вязаних за РНПД, а запланована и промоция кнїжки др Дюру Гардия з тоту тематику.

Понеже намира програми же би ше и векшинскей явносци представела улога и значенє РНПД-а, програма будзе по сербски. Подїя у Едьшеґу почнє на 19 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)