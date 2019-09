Початок у Школи и у дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нови школски рок вчера почал за 468 школярох Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ и за 162-йо дзеци у керестурскей дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамбиˮ зоз Кули.

У Школи директорка шветочно привитала 56-ерих школярох штредньошколцох першей класи, 10-ерих плус єден у руским оддзелєню Ґимназиї, 19 плус два у сербским, и 24-ерих на напряме туристични и готелиєрски технїчар.

У цалей штреднєй школи єст шицкого 223-їх, док до основней ходза 245-еро школяре. Директорка окреме привитала и малих першокласнїкох и їх родичох у будинку Замок хторих єст 36-еро у двох оддзелєньох.

У оддзелєню дзецинскей заградки „Цицибан”, до нового циклусу рушели 162-йо дзеци, народзени од 2014. по 2018. Рок, од чого по Пририхтуюцей предшколскей програми будзе 36-еро дзеци. Розпоредзени су у седем воспитних ґрупох, а як уж обявене, од того року знова одобрена и пополадньова змена за хтору ше приявели 19-еро дзеци.

