ШИД – Першого роботного дня у новим школским 2019/20. року почала настава у школох на подручу општини Шид, а привитани 264-ро першокласнїки и придати им дарунки.

Предсидатель Општини Предраґ Вукович привитал 54-их першокласнїкох у ОШ „Сримски фронт“, а Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини, нащивел 75-ерих першокласнїкох у ОШ „Бранко Радичевич“ у Шидзе.

Того року у Бачинцох єст седмеро дзеци почали ходзиц до першей класи, у Беркасове пецеро, а у Бикичу штверо.

