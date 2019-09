ОФК „Бикич” декласовал Сримец з 7:2

ШИД – У другим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим ґрупа Заход, ОФК „Бикич” дома победзел Сримец з Беркасова зоз резултатом 7:2.

Єднота у Шидзе старцела од БСК зоз 3:0, Гранзчар у Адашевцох страцел од Зеки Булюбаши зоз 2:1, а Фрушка Гора победзела Обилич 1993 зоз 5:2.

На таблїчки ОФК „Бикич” перши зоз шейсцома бодами, Гранзчар седми и ма три боди, Єднота дзевята зоз тиж трома бодами, Обилич 1993 дванасти без бодох, а Сримец тиж без бодох на остатнїм, штернастим месце.

У трецим колє Зека Булюбаша дочекує ОФК „Бикич”, Злога з Воґню дочека Гранїчар з Адашевцох, Обилич 1993 у Куковцох будзе домашнї Єдноти, а Сримец дочекує Фрушку Гору.

