РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас и того року запровадзел акцию „Школски прибор” у хторей ше з нагоди нового школского року збера помоц дзецом зоз фамелийох у потреби.

Волонтере Каритасу поволую парохиянох и шицких цо жадаю помогнуц з пенєжним прилогом або школским прибором же би ше одволали або на парохийни уряд кажде предполадньом, у просторийох Каритасу вовторок вечар, лєбо особнє волонтером Каритасу.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)