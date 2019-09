Одлука о вименкох и дополнєньох Плана ґенералного реґулованя Шиду

ШИД – Скупштина општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки зволаней по швидким поступку на вимогу Општинскей ради, принєсла Одлуку о вименкох и дополнєньох Плана ґенералного реґулованя Шиду з хтору будзе оможлївене же би при ОШ „Бранко Радичевич“ почала вибудов дзецинскей заградки.

Одборнїки одлучели и же би бул предати нєзакончени квартельно-дїловни будинок на углє улїци Святого Сави и Матиї Ґубца на лицитованю, а початна преценєна цена 42,5 милиони динари.

Принєшена и одлука о местох дзе буду ставац автобуси, як и вименка Одлуки о Општинскей управи пре ефикаснєйшу роботу, вименєна и Одлука о снованю Комисиї за планованє општини Шид, прилапени квартални звити о дїлованю ЯП „Завод за урбанизем“, а вибрани и нови член Школского добору Технїчней школи „Никола Тесла“.

