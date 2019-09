РУСКИ КЕРЕСТУР – На затераз найкритичнєйших местох у шейсц улїцох у валалє, вчера почало платанє драгох, цо прейґ явней набавки финансує локална самоуправа у шицких местох Општини Кула – дознава Рутенпрес у керестурскей Месней заєднїци.

Дзири на драгох ше будye платац у улїцох Ленїнова, ЮНА, Ирини Провчи, Сивч Йовґена, Йовґена Семана и Русинскей цо би мало буц готове за даскельо днї, а роботи окончує подприємство „Екстра-авто транспортˮ.

