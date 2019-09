Дюрдьовчанє госцовали у Миклошевцох

МИКЛОШЕBЦИ – Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевеченко“ зоз Дюрдьова, внєдзелю 1. септембра, госцовал у Миклошевцох, у Горватскей, и пред вельочислену публику отримал цаловечарши концерт.

Тогорочна 34. по шоре, Културна манифестация „Миклошевци 2019“ тирвала два днї. Почала, всоботу 31. авґуста, а закочела ше внєдзелю, 1. септембра зоз цаловечаршим концертом КУД „Тарас Шевченко“ котре ше представело зоз шпиванку, танцом и рецитацию на лєтнєй бини у Миклошевцох.

По законченю концерта домашнї приготовели вечеру и предлужели друженє зоз госцами.

