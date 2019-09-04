На Оддзелєню за русинистику тирва други уписни рок

katedraНОВИ САД – Други уписни рок на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе тирва од 2. по 13. септембер за школски 2019/20. рок.

На Оддзелєню єст места за штирох студетох/студенткинї чийо ше школованє финансує зоз буджета, односно за дзешецерих на самофинансованю.

Як обявене на сайту Филозофского факултету, рочна школарина за державянох Републики Сербиї котри ше самофинансую виноши 65 000 динари, а за студентох з иножемства 2 000 евра.

На сайту мож пречитац и шицки други информациї, о документациї потребней за упис, терминох приявйованя, примацих испитох и других важних информацийох.

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