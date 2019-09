НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе, нєшка на 22 годзин, будзе перше Маткованє тей єшенї.

Млади ше годни дружиц на познатим месце, а у наиходзицим чаше обчекую их нови и цикави стретнуца и змисти.

