Слунечнїк плаци добре, соя затераз слабо, а почала и ламачка кукурици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурским хотаре тирва тлачидба слунечнїку и сої, перши одкоси слунечнїку цалком задоволююци, алє сої релативно мали.

Косидба слунечнїку почала ище прешлого тижня, а просекови урожай виноши од 20 до 30 метери по гольту, углавним є коло 25. Перши парцели котри засадзени зоз сою витлачени тих дньох, слово о вчаснєйших файтох и парцелох котри загорели, так же то урожаї котри були медзи 12 и 22 метери по гольту. Познєйши файти тей олєярки би требали дац дакус векши урожай.

Житарки у валалє мож придац на штирох одкупних местох, цени приблїжни, як Рутенпрес дознава, аконтна цена случнїку 30 динари за килоґрам, а сої 35 динари.

Попри тим, тих дньох у валалє почала и ламачка кукурици у чуткох, перши урожаї задоволююци, а влага виламаней кукурици помедзи 16 и 20 одсто.

