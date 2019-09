Општином Кула и Вербас средства за анализу енерґетскей ефикасносци 

НОВИ САД – Подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич уручел пондзелок представнїком 20 локалних самоуправох контракти о додзельованю средствох за виробок анализи енерґетскей ефикасносци и потребних мирох за 80 явни обєкти, насампредз основних школох и предшколских установох., преноши сайт Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Медзи добитнїками средствох находза ше и Општини Кула и Вербас у котрих будзе поробена анализа енерґетскей ефикасносци за обєкти даскельо явних установох.

Анализа ше у општини Кула пороби на будинку Општинскей управи Кула, ОШ „Иса Баїч”, Дому пионирох, ПУ „Бамби” и Дзецинскей заградки „Бубамара”, а у општини Вербас тото будзе поробене на будинку Општинскей управи Вербас, ОШ „Вук Караджич” и амбуланти Дома здравя „Велько Влахович” у Бачким Добрим Полю и ОШ „Бранко Радичевич” у Равним Селу.

Як визначел подпредсидатель Миличевич, зоз тим проєктом ше посцигню даскельо значни цилї як цо то шпорованє енерґиї и буджету, менше заґадзенє и обезпечованє приємнєйшого пребуваня за хасновательох тих обєктох.

На уручованю контрактох присуствовали покраїнски секретар за енерґетику, будовательство и транспорт Ненад Ґрбич, як и представителє Европскей банки за обнову и розвой (ЕБРД).

Проєкт виноши 100 000 евра и финансує го Европска банка за обнову и розвой на основи Меморандуму о порозуменю, котри у юлию подписала зоз Покраїнским секретариятом за енерґетику, будовательство и транспорт.

