У рускей ґрупи коцурскей оводи 21 дзецко

КОЦУР – Пондзелок, 2. септембра, почал нови школски рок и у Предшколскей установи ,,Герлїчка” у Коцуре. Того року першираз формована руска ґрупа хтора облапя дзеци од 3 роки по предшколски возрост, а до ґрупи уписане 21 дзецко.

Тоту ґрупу дзецох водза виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан и вони пририхтали окремни програми пририхтани за дзеци од 3 и 4 роки, окремни за дзеци од 5 роки, як и за предшколцох, та дзеци анї на єден способ нє буду очкодовани цо ше дотика воспитно-образовней роботи, гоч су у мишаней ґрупи по возросту.

Зоз тей ґрупи нарок до першей класи Основней школи ,,Братство єдинство” треба же би рушели шесцеро дзеци, та вони, окрем бависка, прейду и през обовязну пририхтуюцу програму.

