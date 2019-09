НОВИ САД – Нєшка, 4. септембра на 19 годзин на Трибини младих у Новим Садзе, будзе отримане викладанє „Україна – СССР”.

Тот сход орґанизує Амбасада України у Беоґраду. Трибина младих ше находзи у будинку Културного центру Нового Саду на адреси Католїцка порта 5.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)