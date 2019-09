ДЮРДЬОВ – Пондзелок, 2. септембра, у Предшколскей установи „Дюрдєвак“ у Дюрдьове, отримани святочни приєм дзецох котри першираз крочели през єй дзвери. Медзи нїма и дзевецеро дзеци у рускей ґрупи у котрей вихователька Марина Сабадош.

Шицких присутних привитала директорка оводи Светлана Бошков котра шицким дзецом пожадала щешлїви нови початок и радосне дзецинство у тей оводи.

