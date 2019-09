Искра вибила на перше место

КОЦУР – У Подручней лиґи Суботица ФК „Искра“ зоз Коцура, внєдзелю, 1. септембра, у рамикох 3. кола, на домашнїм терену победзела екипу ФК „Обилич“ зоз Нового Кнежевца зоз резултатом 3:1.

Обилич пред тим змаганьом бул єдина екипа котра на перших двох змаганьох зазначела обидва побиди и була на першим месце на таблїчки, та ше очековало чежке змаганє.

Ґоли за Искру на тим змаганю дали Дамян Ґубаш и Душан Ваяґич и Зоран Сердар.

После трох одбавених колох Искра на першим месце на таблїчки зоз шейсцома бодами, як и спомнути Обилич и ФК „Панония ИМ Тополя“ зоз Панониї, алє Искра ма найлєпшу ґол розлику.

У шлїдуюцим колу Искра будзе як госц бавиц у Ловченцу дзе ю дочека екипа Нєґош.

