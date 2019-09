Зоогиґиєнска служба лапала псох блукачох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоогиґиєнска служба „Шапица” зоз Кули у порядним виходу на терен вчера обишла Руски Керестур дзе запровадзела акцию влапаня псох блукачох котрих у остатнї час було обачлїво вецей, насампредз прето же почал нови школски рок и же на улїцох єст дзеци.

На терену влапени пси преважно блукаче, алє и пси котри маю власнїкох, а служба Зоогиґиєни их нашла на явней поверхносци. У случайох же влапени пес ма власнїка и чиповани є, вец го служба будзе контактовац. Кед же пес нє чиповани, а влапени є, вец його власнїк нє буду контактовани, алє зоз одредзеним пенєжним надополнєньом мож, односно треба же би го превжал зоз азилу у Кули.

Зоогиґиєнска служба у Кули єдна зоз найвекших на териториї цалей Войводини, компетентна є за 20 населєни места у Заходнобачким округу. Рочнє у їх азилу змесценє достаню коло 500 пси, а у каждей хвильки их єст и до 150.

Спомнута служба у юнию мешацу мала почежкосци у своїм дїлованю пре нєможлївосц реґистрованя теренскей превозки, односно атестованя приключка за прикочик, пре нови законски предписаня, прецо им длугши час виход на терен бул очежани.

