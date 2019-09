Русинова ґолияда и перша побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 3. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, прешлей нєдзелї, ФК „Русин” на своїм терену прешвечлїво победзел екипу ФК „Полет” зоз Каравукова з резултатом 7:2 (0:1), та то перша побида Русиновцох у єшеньскей часци першенства, после першого нєришеного и другого страценого змаганя.

Перши ґол пред конєц першого полчасу дали госци, а пред конєц другого Русиновци ше розбавели, та засипали госцуюцу мрежу аж зоз седем ґолами, од чого два зоз пеналох. Ґоли за Русин посцигли С. Дюканович, Д. Давидович (2), Б. Бранкович (3) и Ф. Вуйович.

На нєдзелю, у 4. колє, Русин госцує у Ґайдобри процив екипи Герцеґовец.

