Гуманитарна акция за Матея Дудаша

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре порушана гуманитарна акция за зберанє пенєжних средствох за єдного школяра.

Матей Дудаш, школяр 5. класи тей Школи, хлапец котри охорел од дистрофиї мускулох и потребне же би пошол на лїченє до иножемства. За нєобходни терапиї потребне назберац 400 тисячи динари.

Зоз Школи поволую шицких людзох добрей дзеки же би зоз добродзечнима пенєжнима прилогами помогли Матейови и оможлївели му пойсц на лїченє до Словацкей.

Гуманитарна акция будзе тирвац по 13. септембер, а прилоги мож однєсц до школи каждого роботного дня од 8 по 15 годзин.

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