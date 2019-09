Покраїнска влада донирала Дому здравя Кула нову превозку

КУЛА – Покраїнска влада подзелєла ключи за дзешец превозки за превоз пациєнтох за диялизу котри донирала у Жаблю 23. авґуста, а Дом здравя Кула достал єдну з нїх.

З нагоди придаваня ключох директором домох здравя, покраїнски секретар за здравство проф. др Зоран Ґойкович визначел ше то першираз же Покраїнска влада унапрямела средства до загрожених дзешец општинох, медзи котрима и кулска.

У мено Дома здравя у Кули ключи прияла помоцнїк директора Дома здравя у Кули др Лїляна Бероня и з тей нагоди виявела же прешлого року достали санитетну превозку котра ше хаснує за потреби Швидкей помоци, а тераз превозку за хемодиялизу, котра за таких пациєнтох идеална, виявела Берoня. З кулскей општини хвильково єст 14 пациєнти и на хемодиялизу ходза у двох зменох.

З Керестура на диялизу до зомборского шпиталю за тераз ходза двойо пациєнти, алє ше, нажаль, число хорих на покрутки звекшує, виявела специялиста общей медицини др Златана Надь руководителька амбуланти у Руским Керестуре.

