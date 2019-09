У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним трицец шестим числу новинох „Руске слово” на бокох рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац хтори активносци тей єшенї планує запровадзиц Завод за културу войводянских Руснацох

„Нашо места” зазначели презентацию о безпечносци гражданох и їх маєтку у Шидзе, роботи волонтерох зоз Голандиї у Коцуре, а ту и звит зоз Културней манифестациї „Миклошевци 2019”.

„Економия” пише о тлачидби слунечнїку у коцурским хотаре и о перших виглядох тогорочней сезони паприґи у Руским Керестуре.

„Мозаїк” преноши атмосферу зоз лєтнєй журки за младих у дюрдьовским КУД „Тарас Шевченко”, док на бокох рубрики „Култура и просвита” мож пречитац о початку нового школского року у наших школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове. Ту и напис о госцованю КУД „Жатва” у Львове.

Як преславени кирбаї у Коцуре, Бикичу и Индїї, и о початку преслави 100-рочнїци иснованя монахиньох Василиянкох на простору бувшей Югославиї пише у рубрики „Духовни живот”.

„Людзе, роки, живот”, окрем узвичаєного предлуженя фельтону Мирона Жироша „Привредни живот Руснацох”, читачом понукаю пречитац о интересантних путованьох Барновей фамелиї зоз Шиду и о младей Кристини Хромиш зоз Дюрдьова.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а ту и звит зоз турнира у фодбалу „3 на 3” Спортских бавискох „Яша Баков” котри отримани у Миклошевцох.

На остатнїх бокох и надалєй рубрика „Хладок и горуци тепши”.

