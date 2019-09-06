Школярски дзень на швето Рождества Пресвятей Богородици

РУСКИ КЕРЕСТУР – На початку школского рока, на нєдзелю 8. септембра, отрима ше уж традицийни Школярски дзень у Водици.

На нєдзелю, на швето Рождество Пресвятей Богородици, будзе отримана дзецинска Служба Божа на 11,30 годзин, на котрей буду пошвецани ташки и школски прибор.

На Службу Божу поволани шицки школяре основней, штреднєй школи и студенти, як и родичи дзецох, же би вимодлєли успишни початок и предлуженє свойого школованя, нє лєм зоз Керестура, алє и з других местох.

После Служби, волонтере пририхтали закуску и друженє за шицких присутних.

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