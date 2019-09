Отримани Фестивал „Гомин Лемковщини”

ЗИМНА ВОДА (УКРАЇНА) – Пияти Фестивал Лемкох/Русинох „Гомин Лемковщини” отримани 31. авґуста и 1. септембра у месту Зимна Вода при Львове, у України, у орґанизациї Всеукраїнского дружтва „Лемковщина” з Львова, вєдно з Львовску обласну орґанизацию.

У програми Фестивала участвовали велї ансамбли з України, як и иножемни ґрупи зоз Словацкей, Польскей и Сербиї. Нащивительом фестивала ше представело КУД „Калина” з Индії зоз хором и солистом Петром Закамароком, а виведли свой стаємни українски репертоар. Дует Славко Микитишин и Филип Пронек зоз Кули виведли вецей руски и українски народни шпиванки. Гумористка Лїля Колбас з Дюрдьова, з помоцу Милоша Боґданова, виведла скеч у котрим приказала менталитет Руснацох у Войводини. Виводзаче мали два полгодзиново наступи, всоботу и внєдзелю у вечарших годзинох пред вельочислену публику.

У рамикох Фестивала отримани и провадзаци програми, на фодбалским терену нєпреривно горел лемковски огень, а могло купиц и рижни сувенири, єдла и напой.

На Фестивалу були присутни велї представителє державней и духовней власци, нововибрани депутати Верховней ради України, як и велї госци зоз иножемства, медзи хторима и представителє Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски, Петро Закамарок, Славко Микитишин и Филип Пронек. Вони ше догварели з орґанизаторами Фестивалу же на Фестивал „Днї українскей култури”, котри будзе отримани у Индїї у октобру, наступи и лемковски ансамбл „Дивоцвит” зоз Зимней води.

