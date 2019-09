Анґлийци нащивели Руску одлогу у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Члени Асоцияциї „Нови Сад-Норидж” зоз Нориджу у Велькей Британиї стреду, 4. септембра, першираз нащивели Дюрдьов и Руску одлогу. Нащива була туристичного характеру.

Тота асоцияция коло три роки орґанизує вилєти у Сербиї и Войводини, а през тот час помага гражданом Сербиї.

Члени асоцияциї любителє Сербиї, окреме Войводини и Нового Саду. Познаю културу на тих просторох и дзечнє ю виглєдую. Пред двома роками у општини Жабель нащивели Чуроґ, а того року Дюрдьове, дзе их дочекал Мирослав Чакан, предсидатель Скупштини КУД „Тарас Шевченко”, котре ше стара о Рускей одлоги. Вон им бешедовал о историї Руснацох на тих просторох и у самим Дюрдьове, о значносци Рускей школи и о поставкох у цалом будинку Рускей школи. Окремни упечаток на туристох охабело женске шветочне облєчиво, розкошни прикраски на фитюлох и штиковани споднї сукнї.

