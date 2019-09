Велька налога на керестурску паприґу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у Руским Керестуре мож обачиц же оберачка паприґи у полним розмаху, а тиж и же керестурска паприґа наисце глєдана на тарґовищу, бо з дня на дзень попредана шицка паприґа у валалє.

У валалє паприґу мож предац на штирох одкупних местох, углавним ше тарґує з першу и другу класу, як и микс – помишана перша и друга класа червеней роговей паприґи. Тиж так, єст законтрачени менши поверхносци билей бабури и билей парадичовей паприґи, як и феферони.

Попри одкупних местох, до валалу приходза и числени накупци котри керестурску паприґу предаваю на векших пияцох. Цена паприґи у одношеню на прешли тидзень подрагшела, так же першу класу ше тарґує по цени од 55 до 60 динари, другу класу од 28 до 30, а микс од 35 до 40 динари. Била бабура законтрачена по 33 динари за килограм, парадичова по 28, а феферона по 80 динари.

Перша класа червеней паприґи одкупена на одкупних местох углавним наменєна за предаванє у векших маркетох, алє и за вивоз, а друга класа и микс за индустрийни преробок, як у нашей жеми, так и у иножемстве.

