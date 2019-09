При концу попис маєтку у власносци локалней самоуправи

ШИД – Зоз пописованьом маєтку у валалох Люба и Бинґула, хтори вчера закончени, при концу и єдна часц проєкту пописованя маєтку у власносци локалней самоуправи.

З тей нагоди новинаром Ромко Папуґа, предсидатель Комисиї задлуженей за спомнути проєкт хтори финансує Европска уния, а запровадзує ше и у Беочину, гварел же остало пописац ище 17 будинки у Люби и Бинґули з чим будзе закончена друга фаза проєкту, односно робота на терену.

Папуґа додал же на подручу општини єст коло 340 будинки у власносци локалней самоуправи, а после контроли попису шлїдзи уношенє податкох до централного реґистру маєтку на републичним уровню.

