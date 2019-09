У Водици будзе Школярски дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школярски дзень у Водици, котрого ше уж традицийно отримує на початку школского рока, будзе означени наютре 8. септембра.

На тот дзень и швето Рождество Пресвятей Богородици, та будзе отримана дзецинска Служба Божа на 11,30 годзин, на котрей буду пошвецани ташки и школски прибор.

На Службу Божу поволани шицки школяре основней, штреднєй школи и студенти, як и родичи дзецох, же би вимодлєли успишни початок и предлуженє свойого школованя, нє лєм зоз Керестура, алє и з других местох.

После Служби, волонтере пририхтали закуску и друженє за шицких присутних .

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)