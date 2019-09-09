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БЛОҐИСТАНОВИСКА

Лєтня трошительна горучка

автор м. перкович 9. септембер 2019

Сезона рочних одпочивкох помали доходзи ґу концу. Як главни упечаток, ознова ше надрилюю вше баржей обачлїви пременки клими, од суши, горучавох и провадзацих огньох, по запори, бурї, каменєц и други елементарни нєпогоди. Кед ґу тому доложиме и огромни транспортни гужви на драгох, бо туристи масовно миґрираю у шицких напрямох, лєтня чарна хронїка, нажаль, и того року чарнєйша як през остаток рока.

За туристох зоз Сербиї, Греческа, а насампредз „пальци” Галкидикия, найчастейша дестинация. Лєтованє на морю, як конєчне и ултимативне, скоро подрозумююце витворенє рочного одпочивку за нас „континенталцох“, здобува исти тоти характеристики трошительней гистериї як и жимски швета, односно Крачун и Нови рок. Лєбо, як констатовал нємецки филозоф Теодор Адорно, аж и тота розвага муши ше допатрац и одвивац по диктату пануюцей економскей идеолоґиї и доктрини – масовно и на хасен профиту. Тото цо у  трапези зашпороване през рок, тераз ше муши спискац за дзешец днї на морю. Окрем аранжману, муши ше обновиц комплетна ґардероба по диктату чечуцей сезони, козметика и други нєобходни аксесоар за плажу… Драгу по заслужни одпочивок и райски плажи векшина наших туристох препровадзує збита у автобусох, минимум пол дня у єдним напряме, нє рахуюци каприци ґранїчарох и царинїкох. Тоти искуснєйши попию ґалетку и прешпя цалу драгу. Тоти цо им медикаметни нє помагаю, маю нагоду детально упознац пейзажи и бензински станїци ширцом оцовщини, дакедишнїх братских републикох и приятельских сушедних державох. На одредзиску туристох дочекаю гужви на плажох, гужви на корзоох, гужви у кафичох и ресторанох, и иритираюци галайк од превельо людзох и превельо розгласних системох. Дочека их и найновше понукнуце, за символичну доплату ґу цени аранжману. Уж кед сце ту, можеце нащивиц и даєден шопинґ-мол у Солуну. Атина заш лєм предалєко, а Акрополь и так лєм громада старого каменя.

„Tуристична” нащива солунским шопинґ-молом лєм природне заокружованє рочного одпочивку, а єдини єй циль вибиц вам и остатнї евро зоз кишенки. Яка култура, яка история. Швет проєктовани спрам лоґики профита вецей анї на словох нє дзба за тоти ствари. Важна лєм економска активносц – чловек ши лєм кед зарабяш, и кед трошиш, кед продукуєш и кед купуєш робу и услуги. По тей єдначини, рочни одпочивок то лєм крак на колїмбачки економскей активносци, правда кратши алє чежши, и єднак интензивни. Бо, нєобходне швидко потрошиц шицко цо ше на другим боку до рока заробело.

Як и кажда активносц, и тота економска вичерпа чловека. Прето ше з рочного врацаме вистати и зламани, и ґу тому ище и (пре)задлужени. Гоч нас маркетинґ прешвечує же рочни одпочивок нагода за кратке, алє сладке сцеканє од каждодньовосци, заправо нєт кадзи сцекац.

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