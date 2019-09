Лєтня трошительна горучка

Сезона рочних одпочивкох помали доходзи ґу концу. Як главни упечаток, ознова ше надрилюю вше баржей обачлїви пременки клими, од суши, горучавох и провадзацих огньох, по запори, бурї, каменєц и други елементарни нєпогоди. Кед ґу тому доложиме и огромни транспортни гужви на драгох, бо туристи масовно миґрираю у шицких напрямох, лєтня чарна хронїка, нажаль, и того року чарнєйша як през остаток рока.

За туристох зоз Сербиї, Греческа, а насампредз „пальци” Галкидикия, найчастейша дестинация. Лєтованє на морю, як конєчне и ултимативне, скоро подрозумююце витворенє рочного одпочивку за нас „континенталцох“, здобува исти тоти характеристики трошительней гистериї як и жимски швета, односно Крачун и Нови рок. Лєбо, як констатовал нємецки филозоф Теодор Адорно, аж и тота розвага муши ше допатрац и одвивац по диктату пануюцей економскей идеолоґиї и доктрини – масовно и на хасен профиту. Тото цо у трапези зашпороване през рок, тераз ше муши спискац за дзешец днї на морю. Окрем аранжману, муши ше обновиц комплетна ґардероба по диктату чечуцей сезони, козметика и други нєобходни аксесоар за плажу… Драгу по заслужни одпочивок и райски плажи векшина наших туристох препровадзує збита у автобусох, минимум пол дня у єдним напряме, нє рахуюци каприци ґранїчарох и царинїкох. Тоти искуснєйши попию ґалетку и прешпя цалу драгу. Тоти цо им медикаметни нє помагаю, маю нагоду детально упознац пейзажи и бензински станїци ширцом оцовщини, дакедишнїх братских републикох и приятельских сушедних державох. На одредзиску туристох дочекаю гужви на плажох, гужви на корзоох, гужви у кафичох и ресторанох, и иритираюци галайк од превельо людзох и превельо розгласних системох. Дочека их и найновше понукнуце, за символичну доплату ґу цени аранжману. Уж кед сце ту, можеце нащивиц и даєден шопинґ-мол у Солуну. Атина заш лєм предалєко, а Акрополь и так лєм громада старого каменя.

„Tуристична” нащива солунским шопинґ-молом лєм природне заокружованє рочного одпочивку, а єдини єй циль вибиц вам и остатнї евро зоз кишенки. Яка култура, яка история. Швет проєктовани спрам лоґики профита вецей анї на словох нє дзба за тоти ствари. Важна лєм економска активносц – чловек ши лєм кед зарабяш, и кед трошиш, кед продукуєш и кед купуєш робу и услуги. По тей єдначини, рочни одпочивок то лєм крак на колїмбачки економскей активносци, правда кратши алє чежши, и єднак интензивни. Бо, нєобходне швидко потрошиц шицко цо ше на другим боку до рока заробело.

Як и кажда активносц, и тота економска вичерпа чловека. Прето ше з рочного врацаме вистати и зламани, и ґу тому ище и (пре)задлужени. Гоч нас маркетинґ прешвечує же рочни одпочивок нагода за кратке, алє сладке сцеканє од каждодньовосци, заправо нєт кадзи сцекац.

