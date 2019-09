Преславени Кирбай у манастире Малих шестрох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая вчера преславели швето Рождество пресвятей Богородици, а у манастире Исусових малих шестрох на Циґлашоре преславени и Кирбай їх каплїци.

Кирбайску Службу Божу у Малих шестрох служел домашнї парох о. Михайло Малацко, апостол читал Янко Цап, а парох наказовал о значеню швета з хторим Церква означує народзенє Богородици чия задача була народзиц Исуса Христа спасителя.

Кирбай з Малима шестрами, Мартину и Кристину, преславели велї присутни, окреме старши особи хтори до їх каплїци приходза кажду другу нєдзелю на Службу Божу, присутни були шестри Служебнїци и други приятелє и почитователє Малих шестрох.

