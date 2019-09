У Коцуре трибина ,,Жени жию и на валалє”

КОЦУР – У Месней заєднїци Коцур наютре, 10. септембра, Здруженє гражданох Женски центер ,,Горизонт” орґанизує трибину под назву ,,Жени жию и на валалє”.

Тота кампаня порушана символичного датума 8. марца 2019. року зоз статусну конференцию котра була отримана у Дому Народней Скупштини РС, а єй циль же би змоцнєла жени у руралних обласцох.

Кампаня ше запровадзує под покровительством предсидательки Народней скупштини, Министерства за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня, министарки без портфеля задлуженей за демоґрафию и популацийну политику и Канцелариї за людски и меншински права.

Трибина ,,Жени жию и на валалє” осма по шоре котра отримана у тим року, а почнє на 18 годзин.

