Пошвецени школярски ташки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре у Водици, на швето Рождества Пресвятей Богородици, означели початок нового школского року зоз Школярским дньом, внєдзелю, 8. септембра.

Дзецинску Службу Божу зоз благословом школского прибору и ташкох, школярох и родичох, служел керестурски капелан о. Владимир Медєши, а присутних споведал парох керестурски о. Михайло Малацко.

Службу шпивали млади, а помагали им виронаучни дзеци зоз ш. Авґустину. Апостол читала Ема Живкович, а на концу Служби дзеци одшивали шпиванку котру научели на виронауки.

После Служби волонтере Каритасу пририхтали закуску и ошвиженє за шицких присутних.

