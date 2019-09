У Керестуре будзе схадзка Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пията порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, з вичерпним дньовим шором, будзе отримана наютре 10. септембра, у просторийох Дома култури у Руским Керестуре.

Окрем розправи о дзепоєдних проєктох, як цо участвованє у проєкту Мисиї ОЕБС у Сербиї, розпатранє моделох финансийного надополнєня школяром, розправа и приношенє одлукох вязаних за функционованє Одбору за службене хаснованє язика и писма, будзе надосц одлуки Вивершного одбору котри ма одобриц НС .

