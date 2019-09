ШИД – У другим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, ОФК „Бачинци” на госцованю у Бинґули призначели побиду на госцованю процив ОФК „Бинґула” з минималним резултатом 1:0.

Бачинчанє достали перши три боди и тераз су на таблїчки на штвартим месце з трома бодами.

У трецим колє, шлїдуюцей нєдзелї, Бачинчанє дочекую Єдинство з Моровичу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)