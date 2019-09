Нєшка вистава на Площи Николи Пашича

ВЕРБАС – Здруженє гражданох Женски центер ,,Горизонт”, у сотруднїцтве зоз Color Media Communications, орґанизує интерактивну виставу ,,Особи з инвалидитетом котри меняли швет”.

У 2019. року вистава будзе поставена у 6 городох у Сербиї, а Вербас треци по шоре котри будзе домашнї. Шицки нащивителє нєшка буду мац нагоду информовац ше о познатих особох котри, гоч зоз озбильнима гендикепами, витирвали у своїх идейох и задумкох.

Як гварели орґанизаторе, вистава будзе на Площи Николи Пашича точно на поладнє.

Проєкт запровадзує компания Color Media Communications , з потримовку Министерства за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня, Канцелариї за людски и меншински права и амбасадох страних державох у Беоґраду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)