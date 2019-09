Без успиху на домашнїм терену

ДЮРДЬОВ – На фодбалским терену ФК „Бачка“, внєдзелю 8. септембра, отримане змаганє на котрим ше стретли екипи ФК „Бачка 1923“ з Дюрдьова и ТСК „Темерин“ зоз Темерину.

У штвартим колє першенства екипа котра однєсла прешвечлївшу побиду була екипа ТСК „Темерин“ зоз Темерину з резултатом 0:5 (0:3).

Ґоли посигли: Ґоран Дюкич, Милорад Косич, Йово Пуповац, и Пешка Балаж котри посцигнул два ґоли.

На нєдзелю, 15. септембра, ФК „Бачка 1923“ ше стретнє зоз екипу „Фрушкоґорац“ на домашнїм терену, а змаганє почнє на 16,30 годзин.

